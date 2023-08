Noël Lepla en Gerda Ide vieren hun gouden huwelijksjubileum

Noël Lepla (70) en Gerda Ide (71) vierden onlangs hun gouden huwelijksjubileum. Noël werd geboren in Ieper op 21 september 1952. Hij werd goudsmid, juwelier en uurwerkmaker. “Ik kreeg dit mee van mijn oom en mijn neef, die hetzelfde beroep kozen”, vertelt Noël. Gerda werd op 10 maart 1952 in Zillebeke geboren. Haar ouders waren landbouwers, maar zij werd kleuteronderwijzeres. “Ik ging graag met kleine kinderen om en had mijn roeping gevonden”, vertelt Gerda. “Ik heb gedurende heel mijn onderwijscarrière les gegeven in de GO! Basisschool Ter Elzen in Wijtschate. Toen ik 58 jaar werd, ging ik met pensioen.”

Noël en Gerda leerden elkaar kennen tijdens ‘Verbrande molen’ of in de volksmond Molenhoek-kermis in Zillebeke. Ze trouwden op 27 juli 1973 in Zillebeke en vestigden zich in Zillebeke-Dorp. Zeven jaar geleden verhuisden Noël en Gerda naar de Oude Veurnestraat in Ieper. Ze hebben een zoon Carlo (47), die getrouwd is met Virginie Debeuf (45). Zij hebben twee kinderen: Lucca (18) en Wout (16). “Wij gaan praktisch dagelijks wandelen of fietsen”, vertellen de jubilarissen. “We gaan geregeld weekendjes weg en houden van reisjes maken.” De jubilarissen, zoon en schoondochter werden door schepen Ives Goudeseune ontvangen. De kleinkinderen hadden respectievelijke een vakantiejob en waren op kamp, waardoor ze er niet bij konden zijn. (foto EG)