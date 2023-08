Noël en Yvette uit Ruddervoorde vieren briljanten bruiloft met familie en vrienden

Op 25 juli was het exact 65 jaar geleden dat Noël Vandaele en Yvette Desmet elkaar het jawoord gaven in de Sint-Eligiuskerk in Ruddervoorde.

Het briljanten koppel nodigde familie en vrienden uit op zondag 6 augustus in brasserie Den Tijl in Ruddervoorde om te klinken op hun 65ste huwelijksverjaardag.

Bier

Noël werd geboren in Ruddervoorde op 18 november 1934 en bracht zijn hele loopbaan door tussen het bier. Eerst als onderhoudsman bij brouwerij De Gomme en later als chauffeur bij drankenhandel Weyts in Zwevezele.

Yvette zag het levenslicht op 10 juni 1937 in Ruddervoorde en werkte achtereenvolgens bij meubelfabriek Gernaey en later in de meubelfabriek De Hero, waar ze meestergast was.

Sijslokaarters en -spaarders

Ze was stichtend bestuurslid van de Sijslokaarters en van de Sijslospaarders. Nu genieten ze nog altijd van af en toe een kaartje leggen met vrienden.

Het koppel verhuisde 22 jaar geleden van de Leegtestraat naar de Sint-Elooistraat. Het gezin kreeg drie kinderen Danny Vandaele, Benny en Anne Vandaele-Devos en Jo en Cindy Othe-Vandaele.

Het jubilerende paar heeft zeven kleinkinderen en 17 achterkleinkinderen. Het 18de wordt verwacht in oktober. (GST)