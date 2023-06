Noël en Monique zijn 65 jaar getrouwd

De 87-jarige Noël Baudoncq en de 88-jarige Monique Cottens uit Zulte vierden hun briljanten huwelijksjubileum.

Noël werd geboren in Wakken en Monique in Olsene. Ze leerden elkaar kennen in café de Lanac in de Statiestraat in Zulte. Op 30 mei 1958 stapten ze in het huwelijksbootje in Zulte. Ze wonen nu in de Oude Weg in Zulte. Ze hebben een kind, twee kleinkinderen en drie achterkleinkinderen.

Noël was actief in de vlasbewerking, landbouw en later bij Anglo-Belge. Monique werkte in de keuken van de kloosterzusters. Noël is een fervent verzamelaar van postkaarten van groot-Zulte en filmsterren en heeft maar liefst 6.000 communiekaartjes! (MV)