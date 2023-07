Noël en Marie-Louise uit Meulebeke vieren briljanten jubileum

Noël Declerck en Marie-Louise Vancoillie vierden hun briljanten huwelijksjubileum in het kasteel Ter Borcht. Noël werd op 14 mei 1932 geboren.

Hij groeide op in Meulebeke samen met vader August en moeder Madeleine en zijn 4 broers en 3 zussen. Op zijn 14de startte hij als tapijtenwever in Ingelmunster. Na 21 maanden legerdienst keerde hij terug naar de weverij tot zijn baas er mee ophield. Daarna trok hij naar weverij Loncke eveneens in Ingelmunster.

Zijn actieve carrière rondde hij af bij metaalbouw Vuylsteke. Op 55-jarige leeftijd kon hij met brugpensioen. Noël geniet van fietsen en is graag bezig in de tuin.

Marie-Louise zag het levenslicht op 2 mei 1937. Samen met vader Emile, moeder Marie en broer Jerome groeide ze op in de Krekelstraat. Op 14-jarige leeftijd trok ze naar weverij De Lavanie in Izegem. Daarna vond ze werk in een schoenfabriek en bij Loncke in Ingelmunster. Bij Libeco sloot ze haar loopbaan af.

Marie-Louise verrichtte heel wat werk als vrijwilligster in Ter Deeve. De twee leerden elkaar kennen bij de firma Loncke. Op 18 april 1958 trouwden ze. Ze hebben één dochter Annick en één kleinzoon Pieter.

(LB)