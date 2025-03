Noël en Maria vieren zestig jaar huwelijksgeluk

Noël Gryson (86) en Maria Denoo (82) uit de Zonnebeekseweg in Ieper zijn zestig jaar getrouwd. Noël zag het levenslicht in Westrozebeke op 8 april 1938. Maria, Mia voor de vrienden, gaf haar eerste kreetjes in het naburige Poelkapelle op 13 maart 1943. Ze stapten in het huwelijksbootje in Poelkapelle op 13 maart 1965. Na zijn legerdienst kon Noël aan de slag bij Picanol, waardoor ze naar Ieper verhuisden. “We leerden elkaar kennen in danszalen de Lido in Ieper en in de Tirol in Diksmuide”, vertelt Noël. “Ik werkte bij Picanol als technisch tekenaar. Op 53-jarige leeftijd ging ik met pensioen.” Mia hielp eerst wat bij haar ouders op de boerderij en bleef dan thuis om voor de kinderen te zorgen. Nadat Noël in 1992 met brugpensioen ging, konden ze ten volle van het leven genieten. “We hebben een serieus stukje van de wereld verkend”, aldus Noël. “We gingen graag en vaak op reis. Nu doen we het rustiger aan. We houden van de natuur en ik heb ook nog een tuin met groenten en heel wat bloemen.” Noël en Maria hebben twee kinderen: Christophe, gehuwd met Inneke Depuydt, en Sabine. Ze hebben vier kleinkinderen: Lasse, Sarah, Rhode en Silke. (foto EG)