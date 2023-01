Noël en Georgette vieren platina jubileum

Noël Demeulemeester (92) en Georgette Depaepe (92) mochten onlangs hun 70ste huwelijksverjaardag vieren. Het koppel woont nog steeds in de Sint-Antoniusstraat in Wakken. Met Eddy en Caroline hebben ze twee kinderen en er zijn ook al vier klein- en negen achterkleinkinderen. Tussen 1994 en 2000 was Noël raadslid voor het OCMW. Hij was bouwvakker bij de firma De Brabant en werkte later ook in houtzagerij Vankeirsbilck. Georgette herinnert zich nog haar eerste werkgever, Derveaux in de Kapellestraat. (vadu/foto vadu)