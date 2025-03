Noël en Cecile zijn voortaan een diamanten echtpaar

Noël Lannoo en Cecile Deneir zijn 60 jaar getrouwd en werden onlangs in het gemeentehuis ontvangen. Noël leerde Cecile kennen bij zijn toekomstige zwager en werkgever.

Noel Lannoo (80) groeide op in de Manpadstraat in Lendelede als enig kind in het gezin Lannoo. “Na de lagere school volgde ik nog drie jaar les schilderen aan de vakschool in Kortrijk”, zegt Noël. “Toen ik 16 jaar was, begon ik te werken bij schilder René Callewaert, mijn latere schoonbroer. Ik werkte er 33 jaar. Daarna kon ik nog 8 jaar – tot aan mijn prepensioen – aan de slag bij mijn zoon Gino.”

Cecile Deneir (79) groeide op in de Izegemsestraat als jongste in een gezin met 4 kinderen. “Na de lagere school trok ik nog 2 jaar naar Tourcoigne om er Frans te leren”, zegt Cecile. “Daarna werkte ik 6 jaar in de firma Neyrinck, bleef dan 5 jaar thuis om voor de kinderen te zorgen en werkte dan nog 33 jaar bij de firma Combes.”

De twee ontmoetten elkaar vaak bij René Callewaert, die getrouwd was met de zus van Cecile. “Noël werkte bij mijn broer René en ik vond hem wel de moeite waard waardoor ik extra bezoekjes aan mijn zus bracht”, zegt Cecile.

Caravan

“Ik was nog heel jong maar toch werd hij de man van mijn leven. Na 4 jaar verkering jaar trouwden we op vrijdag 26 februari 1965 voor de wet en de dag nadien voor de kerk. Na ons huwelijk woonden we 8 jaar in de Sint-Katharinasteenweg in Kuurne en in mei 1973 trokken we naar onze nieuwe woning in de Pastoor De Beirstraat in Lendelede.”

Het diamanten echtpaar kreeg de kampeermicrobe te pakken toen de kinderen nog jong waren. “We gingen met de tent naar Schoten en later met de caravan naar Zuid-Frankijk”, zeggen ze. “Nu trekken we nog wekelijks naar onze caravan op de Ypra camping in Kemmel. Toen we 50 jaar getrouwd waren, reisden we een keer naar Tenerife.”

Noëls grote hobby is het kweken van ‘gouldamandines’. “Een kleurrijke vogel uit de familie van de prachtvinken, oorspronkelijk afkomstig van Australië”, zegt hij. “Ik was ook lid van diverse clubs van medekwekers en ken alle knepen van het vak. Ik kook ook graag en (pikante) soepen bereiden is mijn grote specialiteit.”

Noel en Cecile hebben 3 kinderen: Ann, Tony en Gino en ze zijn de trotse grootouders van Joselito, Gwendolyn, Melissa, Larrissa en Stenz. Er zijn 7 achterkleinkinderen: Warre, Devano, Lyonel, Remi, Henri, Flo en Emy.