Nieuw trouwcadeau voor Kortrijkse koppels, mét tekening van Wim Opbrouck

Vanaf nu krijgen trouwende koppeltjes een nieuw geschenk mee van Stad Kortrijk: een linnen tafelloper met tekening van Wim Opbrouck.

Koppels die in Kortrijk trouwen, krijgen tijdens de plechtigheid in het stadhuis traditioneel een geschenkje mee naar huis. De voorbije zeven jaar waren dat innen servetten, gemaakt door Verilin uit Heule. Dat bedrijf ontwierp nu speciaal voor de Kortrijkse bruidsparen een nieuw geschenk: een tafelloper. Op de loper staat een geborduurde tekening van de hand van acteur-muzikant-presentator Wim Opbrouck.

Symbool voor verbinding

“Huisje, boompje, beestje is een knipoog naar het samenwonen en het getrouwde leven, liefde en geluk”, aldus Wim. Net als bij de servetten kunnen de koppels ook hier een kleur kiezen: lichtbruin of donkerblauw zoals de originele pennentekening van Wim Opbrouck. Wim overhandigde het allereerste exemplaar aan Ilse Dedeken, zaakvoerder van Verilin, die zelf in het huwelijksbootje stapte.

De tekening van Wim op de servet. © JVGK

“We zijn trots en dankbaar dit trouwcadeau voor onze stad te mogen realiseren. De loper is voor mij het symbool van verbinding, een dagelijks ritueel dat de connectie bewaart”, zegt Ilse. “Het linnen, dat gemaakt wordt uit vlas, verwijst naar onze stad, maar heeft ook de eigenschappen van een goed huwelijk: het is sterk en flexibel”, zegt Stephanie Demeyer, schepen van Burgerzaken (Team Burgemeester).