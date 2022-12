Nicolle en Roger zijn zestig jaar getrouwd

Roger Despriet (85) en Nicolle Guillemin (83) zijn naar aanleiding van hun diamanten bruiloft ontvangen op het stadhuis.

Nicolle is geboren op 18 maart 1939 in Hulste. Ze is enig kind. Nicolle ging naar de lagere school in Hulste tot aan haar 14 jaar. Nadien was ze vier jaar intern op de naaischool in Heule. Toen ze 18 was, ging ze werken bij Steydt, waar ze werkkleren naaide. Ze werkte tot aan de geboorte van de oudste zoon, in 1963, en bleef dan thuis. Nicolle houdt van tuinieren, puzzelen en naar zee gaan.

Roger is geboren op 8 maart 1937 in Hulste. Hij is de derde uit een gezin van vier kinderen. Roger ging naar de kleuterklas in de Meisjesschool in Hulste en nadien naar het lager in de Gemeenteschool tot aan zijn 14 jaar. Daarna ging hij naar het VTI in Kortrijk, waar hij tot aan zijn 17 jaar mechanica volgde. Vervolgens ging hij werken, als mecanicien bij verscheidene firma’s. Zijn hobby’s zijn naar zee gaan, sudoku invullen en tuinieren.

Nicolle en Roger leerden elkaar kennen op een betoging voor de schoolstrijd in Brussel in 1958. “De KAJ en VKAJ legden een bus in naar de betoging en daar sloeg de vonk over”, lacht Nicolle. Ze verkeerden drie jaar en trouwden op 13 juli op het gemeentehuis in Hulste en op 14 juli voor de kerk in Hulste. Roger en Nicolle hebben twee kinderen en kleinkinderen. (PVH/foto LOO)