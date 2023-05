Nicole en Patriek klinken op vijftig gelukkige huwelijksjaren: “Hopelijk kunnen we nog veel met caravan weggaan”

Ter gelegenheid van hun gouden huwelijksjubileum keken Nicole Breda (71) en Patriek Callens (70) elkaar nog eens diep in de ogen. Dit alles in aanwezigheid van de burgemeester en schepenen en een stralende familie.

Nicole Breda werd geboren in Kortrijk en groeide op in Vichte, waar zij tot haar veertien jaar naar de basisschool ging. Daarna werkte zij als tapijtstopster bij Van Braekel in Vichte.

Haar man Patriek Callens werd geboren en getogen in Waregem, waar hij na zijn lagere school vier jaar de opleiding mechanica volgde in het VTI in Waregem. Daarop volgend werkte hij gedurende veertig jaar in Concordia in Waregem als onderhoudstechnieker. Samen hebben zij een zoon en een dochter.

“Jurgen is getrouwd met Katrien en samen hebben zij vier kinderen, waarvan een dochter Amelie en drie zonen: Emiel, Lowie en Viktor”, vertelt bruidegom Patriek Callens. “Bij Lowie en zijn vriendin Anouk is er een kindje op komst, dus binnenkort zijn we hoogstwaarschijnlijk overgrootouders! Wendy is getrouwd met Stefanie en samen hebben zij een dochter Elise.”

Het koppel leerde elkaar kennen op een dansfeest in ‘Ter Torre’ op het Gaverke in Waregem. “We beleefden samen mooie tijden”, vervolgt Patriek. “Als kampeerders met de caravan trokken we er verschillende keren op uit in het jaar. Als we even terugblikken in de tijd dan komen we tot de conclusie dat we altijd goed overeenkwamen tot op de dag van vandaag. Als er al eens een probleempje was, dan werd dat dezelfde dag uitgepraat.”

Nog veel uitstapjes

Voor de toekomst hoopt het koppel dat ze nog lang gezond mogen blijven zodanig dat ze nog veel met de caravan kunnen weggaan. “Als we naar de jeugd kijken, dan lijkt het niet gemakkelijk want het zijn andere tijd dan bij ons”, mijmert Patriek. “Alleszins klinken we op ieders geluk en gezondheid!”