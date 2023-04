Nestor en Rosina uit Ardooie vieren zestigste huwelijksverjaardag

Feest in de Berlingmolenstraat in Ardooie, want Nestor Dierckens en Rosina Houthoofd hebben er hun zestigste huwelijksverjaardag gevierd. Het echtpaar werd ontvangen in het gemeentehuis voor de gebruikelijke gelukwensen.

Nestor Dierckens werd geboren op 13 januari 1937 in een groot en bekend Ardoois gezin. Op 18 mei 1941 werd hier Rosina Houthoofd geboren. Ze trouwden in Ardooie op 19 april 1969.

Bakker Robert Debrabandere

Misschien was bakker Robert Debrabandere wel een huwelijksmakelaar avant la lettre… Hij gaf Nestor te kennen dat hij een goed en voornaam meisje kende in de Kaaistraat. Even later kwamen ze elkaar tegen in Wingene, daarna volgde een afspraak in Meulebeke, en een huwelijk liet niet lang op zich wachten.

Nestor en Rosina zijn de ouders van twee zonen. Filip is getrouwd met Veronique, en ze wonen in Mariakerke. Wim woont met zijn Yolande in Pittem. Er zijn vier kleinkinderen en drie achterkleinkinderen.

Kookpotten en petanque

De beroepsloopbaan van Nestor speelde zich af als meestergast in diverse weverijen. Hij was actief bij Baertsoen en Buyse in Ardooie, en bij Bertein en Louis Tant in Roeselare. Hij speelt petanque en is gewezen bestuurslid van Okra, waarvan hij nog altijd lid is.

Rosina begon haar loopbaan bij Tip Top. Ze roerde ook in de kookpotten bij Roger en Frans Behaeghel. Na de ziekte en het overlijden van haar ouders nam ze de zorg voor het gezin op zich. Vroeger was Rosina zeer behendig met naald en draad, nu is ze te zien op het petanqueveld.