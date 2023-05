Nadine en Carlos vieren gouden jubileum

Ter gelegenheid van hun vijftigste huwelijksverjaardag werden Carlos Benoit en Nadine Vanhaecke door het stadsbestuur in de bloemetjes gezet.

Ze trouwden in Izegem op 30 maart 1973. Carlos werd geboren in Waregem op 10 december 1950. Hij werkte als tuinaanlegger en verhuurde springkastelen. Hij kijkt tevreden terug op vele mooie realisaties, waaronder een opdracht op het eiland Santa Lucia. Hij legde er een tuin aan voor een klant van Brussel en verbleef er maar liefst drie maanden. Hij houdt van cultuur en kunst. Samen met Eric Benoit goot hij een stamboomonderzoek in een boek van 700 pagina’s. Nadine zag het levenslicht in Izegem op 29 september 1951. Ze was verpleegster, hielp haar man in het tuincentrum en stond in voor de verhuur van de springkastelen. Ze koesteren mooie herinneringen aan de vele reizen naar Sri Lanka, Qatar, Zuid-Afrika, Santorini en Palestina. Carlos en Nadine hebben 3 kinderen: Dorothée, Laurence en Daniëlle. De 2 kleinkinderen heten Seppe en Loïc. (PPW/foto HDV)