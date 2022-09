Na vijftig jaar nog altijd grote liefde tussen Rik De Nolf en Lieve Claeys in Roularta

In D’Oude Schole werden Rik De Nolf en Lieve Claeys naar aanleiding van hun gouden huwelijksjubileum door het gemeentebestuur gehuldigd.

Het echtpaar stapte op 17 november 1972 in het huwelijksbootje en is dit jaar dus vijftig jaar getrouwd. Rik werd geboren op Allerheiligen 1949 in Roeselare. Zijn ouders Willy De Nolf en Marie-Thérèse De Clerck richtten in 1954 Roularta op.

Na zijn middelbare school te hebben volbracht in het Klein Seminarie ging Rik rechten studeren. Na het overlijden van zijn vader volgde hij hem op als algemeen directeur van Roularta. Die functie zou hij tot 2016 bekleden. Rik houdt van lezen en golfen.

Speciale huwelijksdag

Lieve werd geboren op 18 januari 1952 in Zedelgem. Ook zij werd geboren in een echte ondernemersfamilie. Haar vader Louis was algemeen directeur van Clayson, gespecialiseerd in dorsmachines.

Na haar studies aan het Inlingua Talen Instituut volgde Lieve haar man in de zaak en werd zij directeur van Roularta Books. Net zoals Rik houdt Lieve ook van lezen en golfen. Daarnaast zwemt en kookt ze ook graag.

Lieve en Rik leerden elkaar kennen via Roularta. Hun huwelijksdag was best speciaal. Rik trouwde met Lieve, terwijl Lieve’s broer dezelfde dag trouwde met de zus van Rik. Ze beleefden een gezamenlijk mooi feest, gedeeltelijk in Roularta, gedeeltelijk thuis.

Rik en Lieve kregen samen vier kinderen: Francis, Katrien, William en Louis. Inmiddels zijn er ook al twaalf kleinkinderen. (BF)