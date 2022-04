Na twee coronajaren klinkt massaal ‘ja, ik wil’: Klaar voor het drukste trouwseizoen ooit

Mondmaskers af, afstandsregels aan de kant en polonaise op de dansvloer! Alle coronamaatregelen liggen in de vuilnisemmer en de huwelijkssector staat voor een pokkedruk seizoen. Wij legden ons oor te luister bij een koppel dat elkaar straks eeuwige trouw belooft, een weddingplanner die uit haar winterslaap ontwaakt en feestzalen die alle zeilen zullen bijzetten.

Het verliefde koppel: “We wilden al in mei 2020 trouwen…”

Honderden koppeltjes kijken reikhalzend uit naar het moment waarop ze elkaar éindelijk eeuwige trouw kunnen beloven, na twee jaar vol onzekerheid, steeds veranderende plannen en speuren naar een nieuwe datum. Ook Ichtegemnaren Hannnes Hosten (44) en Marieke Demyttenaere (44) wachten al even op elkaar trouw in goeie en kwade dagen te beloven, maar straks, op 20 juli, is het eindelijk zover.

Twee flinke zonen

Dan stappen Hannes en Marieke écht in het huwelijksbootje. “We vormen al sinds 2013 een koppel en zagen onze liefde bezegeld met twee flinke zonen: Floris (7) en Tijl (5)”, glundert Hannes, die als editieredacteur bij deze krant werkt. Zijn aanstaande is bediende bij WZC Hof Demeersseman in Ichtegem. “Al zijn we eigenlijk al voor de wet getrouwd”, geeft Hannes toe.

“We zijn al sinds 2017 verloofd en eind 2019 werden onze trouwplannen concreet. Het plan was om op 1 mei 2020 te trouwen, maar toen kwam corona…”

Wat volgde, was een verhaal van plannen, opnieuw plannen en festiviteiten verplaatsen. “Eerst naar juli 2020 – we leefden toen nog op hoop – dan richting juli 2021. Maar trouwen moest toen nog met tal van maatregelen, dus besloten we om ons feest meteen met een volledig jaar op te schuiven.”

Volle teugen

Op 4 september 2020 gaven Hannes en Marieke elkaar hun jawoord op het Ichtegemse gemeentehuis. “We zijn met onze fiets naar de raadszaal getrokken, met onze getuigen als aanwezigen. En nadien zijn we iets gaan eten met een restaurantbon die we nog in de schuif hadden liggen”, lacht Hannes.

“Eigenlijk had het toen vooral een formeel karakter, we wilden het juridische luik – voor onze kinderen – in orde brengen. In onze hoofden trouwen we pas op 20 juli. Dán zal ik Marieke ook mijn vrouw noemen, nu heb ik het nog over mijn vriendin.”

Voor Hannes en Marieke is het simpel: komende zomer vieren ze hun liefde voor elkaar. “Het wordt met volle teugen genieten. We hebben lang en veel geduld moeten oefenen, maar straks is het zover: dan zijn we man en vrouw en kunnen we vieren met alle mensen die we graag zien.”

Weddingplanner Marlies Maddens © LUX visual storytellers

Weddingplanner Marlies Maddens: “Dit jaar zal vól goeie feestjes zitten”

Dolenthousiast. Zo omschrijft weddingplanner Marlies Maddens (30) haar gevoel nu het trouwseizoen eindelijk weer op volle kracht mag losbarsten. De Roeselaarse is sinds 2017 in de sector actief en heeft dit jaar een twintigtal huwelijksfeesten op haar agenda prijken. Die organiseert ze stuk voor stuk van a tot z.

“Het tij lijkt eindelijk gekeerd”, zegt ze. “Eindelijk opnieuw feesten uitwerken zonder rekening te moeten houden met afstandsregels, maximumaantallen, verplichte sluitingsuren… En vooral: zonder het risico dat het allemaal alsnog in het water valt. Al hebben de voorbije twee jaar me geleerd om voorzichtig te zijn. Ik merk wel dat koppeltjes opnieuw onvoorwaardelijk naar hun grote dag uitkijken. En zo hoort het ook.”

Uitkijken naar de drukte

De afgelopen jaren waren niet evident, zegt Marlies. “Starten bij plan a om te eindigen bij plan c… Van 200 genodigden in een feestzaal naar uiteindelijk met z’n tweetjes naar het stadhuis. Ik deed altijd mijn best om er toch iets leuks van te maken, maar voor veel paartjes was het plezier ervan af. Volledig te begrijpen.”

“Nu kijk ik vooral uit naar de drukte, hoe vreemd dat ook kan klinken. De adrenaline van een geslaagd feest en mensen zien stralen zónder mondmaskers. Elkaar omhelzen, zien dat het de gasten deugd doet om mekaar weer te zien. Mijn klanten willen allemaal een goe feestje. Wees er maar zeker van, er zullen véél goeie feestjes zijn in 2022.”

Marlies’ mailbox puilt ondertussen uit van de aanvragen. “Ik heb er nog nooit zoveel last minute gekregen. Eind maart kreeg ik nog de vraag om een huwelijk in mei volledig in goeie banen te leiden. Mensen hebben door dat het echt wel weer mag zoals vroeger en willen dan ook nú trouwen.”

“Mijn eerste huwelijk heb ik ondertussen al achter de rug. Het was genieten van begin tot einde. Zelf drink ik nooit alcohol op de huwelijksfeesten die ik organiseer, maar nu zal ik met een alcoholvrije variant klinken op de start van een fantastisch huwelijksseizoen.”

Gregory Van Wonterghem en Sophie Bossuyt van Huis Van Wonterghem. © Frank Meurisse Frank Meurisse

De feestzaaluitbaters: “Op elk trouwfeest zien we een enorme knaldrang”

De grootste zucht van opluchting is meer dan waarschijnlijk te horen bij de feestzaaluitbaters. Zij werden twee jaar lang van de ene onzekere situatie naar de andere geslingerd, moesten omgaan met plotse verplichte sluitingen én de feestvierders aan een resem regeltjes houden. “Dat kunnen we nu allemaal overboord kieperen”, zegt Gregory Van Wonterghem (48).

Als zaakvoerder van Huis Van Wonterghem in Kuurne leidt hij elk weekend tussen de acht en tien huwelijksfeesten in goeie banen. “De vraag is ongezien. Het is nog nooit zo druk geweest. En maar best ook, want deze stormloop kunnen we héél goed gebruiken.”

Zo goed als elke datum is dit jaar al ingevuld. “Bij feestdagen en verlengde weekends zien we dat ook die avonden gebruikt worden om een trouwfeest te organiseren. Onze agenda zit propvol. Bedrijfsevents moeten we nu op weekdagen organiseren.”

“Voor het eerst in onze geschiedenis, en we bestaan ondertussen al meer dan tachtig jaar, moeten we zelfs feesten weigeren. Nog nooit gebeurd, maar het zegt wel veel over de inhaalbeweging die momenteel aan het gebeuren is.”

“De mensen willen mooie momenten vieren en de knaldrang is bijzonder hoog. Dat zien we ook op elk feest: vanaf minuut één zit de ambiance goed en gaan jong en oud uit de bol. Een halfvolle dansvloer, dat zien we niet meer.”

Verademing

Eenzelfde geluid valt te horen bij Philippe Meeus (52) van Alta Ripa in Avelgem. “We zitten weer op het niveau van pre-corona”, stelt hij. “Bemoedigend, al voelen we bij sommige feestvierders nog wat voorzichtigheid. Sommigen willen weer volle gas geven, anderen kiezen voor een iets rustiger feest.”

“Vooral het feit dat de maatregelen zijn weggevallen, is top. Letterlijk en figuurlijk een verademing. Wat wél veranderd is: we hebben een grotere poule nodig om aan voldoende krachten te raken. Mensen hebben tijdens de lockdowns hun leven anders georganiseerd en zijn niet langer in de horeca actief. Maar niet gaan, bestaat niet. Daarvoor doen we dit veel te graag.”

Kind in snoepwinkel

Salons Saint-Germain in Diksmuide heeft eveneens een bomvolle agenda voor de boeg. “Dit jaar nog een trouwfeest bij ons organiseren? Dat zal helaas niet meer lukken”, zegt Eline Mergaert (36), die samen met haar man Tim Saint-Germain (39) het feestzalencomplex runt.

“Elke keer we nu een afgeladen volle feestzaal zien, maakt ons hart een sprongetje. En wanneer de dans ingezet wordt, voelen we ons als een kind in een snoepwinkel. Want zeg nu zelf, een trouwfeest zonder dansvloer is toch als een café zonder bier?”