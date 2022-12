Myriam en John zijn een gouden echtpaar

Op 17 november waren John Tytgat en Myriam Laverge 50 jaar getrouwd.

Dit werd onlangs met de familie gevierd. De schepenen Spincemaille en Degezelle brachten hen een bezoek om er de officiële geschenken te overhandigen. John werd op 24 mei 1952 in Wervik geboren. Hij was unit manager. Myriam werd in Zwevegem geboren op 1 september 1952. Zij was bankbediende en is nu nog actief bestuurslid bij Markant. Het echtpaar heeft twee dochters, Evelien en Ilona. Ine, Tim, Mila, Loes en Sies zijn de kleinkinderen. Het jubilerende echtpaar woont in het Leanderhof. (foto GJZ)