Muziek centraal bij jubilarissen: Michel en Simonne 65 jaar getrouwd

Michel Pollet en Simonne Ovaere zijn 65 jaar getrouwd. Het briljanten echtpaar leerde elkaar kennen op concerten van de harmonie van Aalbeke.

Michel (88) werd geboren in Bellegem als jongste van twee zonen. Na de lagere school volgde hij nog les in Pecq. “Na mijn studies werkte ik 26 jaar in de dakpannenfabriek op de Pottelberg in Kortrijk waar ik me opwerkte tot productiechef”, zegt Michel. “Toen ik soldaat was kreeg ik de kans les te volgen aan het Conservatorium van Brussel waar ik een hoger diploma behaalde. Ik combineerde vele jaren mijn werk overdag met les geven aan de muziekacademies van Harelbeke en Roeselare en gaf ook nog les aan het Conservatorium van Antwerpen.”

Simonne (88) werd geboren in Aalbeke. Na de lagere school volgde ze les aan het instituut ‘Dames de Marie’ in Moeskroen. “Om mijn Frans te leren”, zegt ze. “Ik volgde pianoles aan de muziekacademie van Moeskroen en ook nog naailessen. Ik werkte in de in trouwkledij gespecialiseerde winkel Lefevere in de Lange Steenstraat in Kortrijk.”

Cultuurtrofee

De jubilarissen leerden elkaar kennen tijdens concerten van de harmonie van Aalbeke, waar Simonne’s vader lid van was en waar ook Michel speelde. “Ik vond Michel een ‘snelle’ jongen”, zegt Simonne. “En hij zag me ook wel zitten. We werden verliefd, verloofden ons en trouwden. We woonden twee jaar mee bij mijn ouders en verhuisden dan naar een bedrijfswoning van de dakpannenfabriek in. In 1969 vestigden we ons in onze nieuwe woning in de Beukenlaan.”

Simonne was lid van drie zangkoren in Lendelede, Kachtem en Roeselare. Michel was van 1970 tot en met 2015 lid van de harmonie Kunst en Eendracht en kreeg in 2010 de cultuurtrofee.

Michel houdt van geschiedenis en leest graag en hij was 15 jaar één van de verantwoordelijken van de vriendenkring van de Roeselaarse muziekacademie.

Michel en Simonne hebben twee kinderen: Ann en haar echtgenoot Bart én Francis en zijn vrouw Annemie. Ze zijn de trotse grootouders van Sofie, Stijn, Michael en Elias én de overgrootouders van Eluna, Andreas, Nina en Luka. (IB)