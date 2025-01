Monique en Roger vieren gouden huwelijksverjaardag

Monique Calebout en Roger Vandendorpe vierden hun gouden huwelijksverjaardag bij hen thuis in Sijsele. Ze trouwden op 10 januari 1975 in Brugge, de stad waar ze beiden van afkomstig zijn. Ze leerden elkaar kennen in dancing The King in de Wollestraat in Brugge. Roger werkte 25 jaar als technisch bediende bij Ferry Boats in de haven van Zeebrugge, in het tweede deel van zijn loopbaan werkte hij voor de federale overheid, meer bepaald bij de dienst arbeidsinspectie. Monique was eerst ‘snijdster’ bij een confectiebedrijf in Brugge en werd later bij de vestiging van het ministerie van Financiën in Knokke verantwoordelijke voor de personeelsrefter. In 1988 verhuisden de jubilarissen van Brugge naar Sijsele. Ze hebben één zoon en twee kleinkinderen. (PDV/foto PDV)