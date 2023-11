Monique en Luc uit Heestert zijn 50 jaar getrouwd

Op 3 november zijn Luc Declercq en Monique Suys 50 jaar getrouwd. Burgemeester Doutreluingne en schepen Kristof Vromant gingen de traditionele gelukwensen overmaken. Luc werd in Kortrijk geboren op 23 juli 1952. Hij was automecanicien van beroep. Monique had haar wiegje eveneens in Kortrijk staan en dit op 30 juli 1953. Zij bleef thuis voor het huishouden.

Dieter is de enige zoon. Hij zorgde voor het nageslacht zodat Monique en Luc de grootouders zijn van Aagje en Quinten. Het jubilerende echtpaar woont in de Stationsstraat in Heestert. (GJZ/foto GJZ)