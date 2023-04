Micheline en Joseph zijn vijftig jaar getrouwd

Micheline De Vos en Joseph Moreels hebben hun gouden huwelijksjubileum gevierd – op 16 maart waren ze vijftig jaar getrouwd. Ze kregen het bezoek van schepenen Spincemaille en Degezelle.

Beiden werden in Kortrijk geboren, Joseph op 11 augustus 1948 en Micheline op 28 januari 1951. Hij werkte bij de NMBS en zij was douaneambtenaar. Ze hebben twee kinderen, Dieter en Jochen. Die zorgden voor vier kleinkinderen: Florian, Matteo en de tweeling Arne en Nora. Micheline en Joseph wonen in de Avelgemstraat in Zwevegem. (GJZ/foto GJZ)