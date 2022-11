Michel Willaert en Nicole Debruyne vieren hun briljanten huwelijksjubileum in Leke

Michel Willaert (volgende maand 90 jaar jong) en Nicole Debruyne (87), beiden geboren in Vladslo, varen sinds 19 november in een briljanten huwelijksbootje.

Hun jubileumfeest vond plaats in Hof ter Molen in Leke, waar ze het bezoek kregen van burgemeester Patrick Lansens en schepen Dirk Ampoorter (beiden Vooruit), die hen namens het gemeentebestuur en ons vorstenpaar feliciteerden en er het gemeentelijk geschenk en dat van het vorstenpaar overhandigden.

Michel en Nicole, die in woonzorgcentrum ‘t Meunyckenhof verblijven, runden jarenlang een bloeiend landbouwbedrijf. Ze kennen elkaar al van in hun kindertijd en reden samen met de fiets naar school. Cupido zorgde er oor dat op een bal in de gemeente Vladslo zijn liefdespijl raak trof en de vonk tussen hen definitief oversloeg.

Activiteiten in wzc

Michel en Nicole trouwden op 19 november 1957 en het gezin werd gezegend met twee kinderen: een zoon Marc (64) en een dochter Martine (60). Marc is de papa van Jelle en stiefpapa van Davy, zijn zus heeft drie kinderen: Brecht, Dries en Ward. Het briljanten echtpaar is dol op de kleinkinderen en zes achterkleinkinderen.

Het echtpaar geniet nu van de goede zorgen van het personeel van het Meunyckenhof en van de kranten lezen, televisie kijken, meedoen met de bingo en andere activiteiten die er georganiseerd worden, naast op tijd en stond een potje koffie drinken.

(EV/foto DC)