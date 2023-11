Michel Van den Brande vraagt partner Sofie ten huwelijk bij ‘De Tafel van Gert’

De bekende stellingbouwer Michel Van den Brande (62) is verloofd met zijn partner Sofie. Hij vroeg haar ten huwelijk tijdens de opnames van de talkshow ‘De Tafel van Gert’ op Play4. “Is het dan nu geen tijd voor een aanzoek? Sofie zit daar op de eerste rij”, stelde Gert voor. Waarop Michel op Sofie afstapte en haar om de hand vroeg. “Mijn knieën zijn kapot, dus jij moet op uw knie zitten”, zei Michel. Waarop Sofie volmondig ‘ja’ antwoordde op de vraag.

Woensdagavond was Michel Van den Brande uit Blankenberge te gast bij de talkshow ‘De Tafel van Gert’. Op de vraag of hij getrouwd was met zijn partner Sofie antwoordde hij eerlijk ‘neen’. “We zijn nog niet getrouwd, we zijn dat nog aan het uitzoeken. Toen ik 60 jaar werd, besefte ik dat ik vergeten was om te scheiden van mijn vorige vrouw. Maar ondertussen is dat wel al gebeurd”, legt hij uit.

Op de knie

“Is het dan nu geen tijd voor een aanzoek? Sofie zit daar op de eerste rij”, vroeg Gert. Onder luide aanmoediging van de andere gasten, zoals James Cooke en Saartje Vandendriessche en het publiek stapte Michel op het publiek af en haalde hij haar uit de tribune. “Jij moet op uw knie gaan zitten, want mijn knieën zijn kapot”, zei Michel. Waarop Sofie door de knie ging en hij de ultieme vraag stelde “Wil je met me trouwen? Maar serieus e”. Met volle overtuiging antwoordde Sofie ‘ja’, waarna ze elkaar een kus gaven en hartelijk omhelsden.