Michel en Nicole vieren 65 jaar huwelijk

Michel Willaert en Nicole Debruyne vierden hun 65ste huwelijksverjaardag. Ze huwden op 20 november 1957.

Beiden zijn geboren en getogen in Vladslo, Michel op 3 december 1932 en Nicole op 17 juni 1935. Ze leerden elkaar kennen bij een optreden van de plaatselijke balletvereniging.

Na hun huwelijk woonden en werkten ze op de boerderij in de Wikkelaarstraat 24 in Vladslo. Het paar kreeg twee kinderen: zoon Marc die gehuwd is met Rita Vanthomme en in Koekelare woont en dochter Martine die gehuwd is met Willy Follet en in Vladslo woont.

Er zijn ook vijf kleinzonen: Jelle, Davy, Brecht, Dries en Ward. Intussen zijn er ook zes achterkleinkinderen. Sinds een tijdje is het paar verhuisd naar een zorgflat in het Meunykenhof in Koekelare. (ACK/foto ACK)