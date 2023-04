Michel en Annie stapten 50 jaar geleden in huwelijksbootje

De bruiloftsklokken luidden op 4 april 1973 volop in Gent voor het huwelijk van Michel Van Landeghem (77) en Annie Vanhecke (83). Ze leerden elkaar kennen in het uitgaansleven van Gent waar ze elkaar geregeld tegen het lijf liepen. Uiteindelijk sloeg dan toch de vonk over en de rest is geschiedenis. Michel werkte als IT-ingenieur en programmeur en Annie was aan de slag als verpleegkundige. Ze kregen met Saskia en Maryan twee kinderen en ondertussen hebben ze ook al vijf kleinkinderen. Het koppel woont in de Kemmelbergstraat. (JRO)