Mia en Jozef zijn 50 jaar gehuwd

Vorige week donderdag, 15 december, was het precies 50 jaar geleden dat Jozef Declercq en Mia Balcaen elkaar hun trouw beloofden. Om dit jubileum een officieel tintje te geven, trokken schepenen Degezelle en Spincemaille naar de woning van de jubilarissen om het echtpaar te huldigen. Jozef werd in Otegem geboren op 25 mei 1950. Hij was metaalbewerker van beroep. Mia zag in Zwevegem het levenslicht, waar ze geboren werd op 25 juni 1954. Zij was textielarbeidster. Ze hebben één zoon, Bjorn. Het jubilerende echtpaar woont in de Populierenlaan in Otegem. (GJZ/foto GJZ)