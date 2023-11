Maurits en Nelly zijn 50 jaar getrouwd

Maurits Van Vynckt (75) en Nelly Dekeyzer (76) vierden hun gouden huwelijksverjaardag. Het feest vond plaats in Gasthof Wildenburg, waar ook de burgemeester en enkele schepenen aanwezig waren.

“Ik beleefde mijn jeugdjaren in Kruiskerke en aan de leeftijd van 14 jaar was ik een gedreven werker in de weverij”, vertelt Maurtis. “Na de weverij begon ik aan een nieuw avontuur in de bouw. Aan de leeftijd van 65 jaar ging ik op pensioen. Ik ben heel graag in de weer en momenteel ben ik al 25 jaar lid van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia in Wingene. Ik ben de man die altijd met trots de vlag van de harmonie draagt als vaandeldrager. Naast het muziek ben ik ook vinkenspeler op Den Ondank. Ik verzorg mijn vinken heel goed en ik krijg ze ook aan het zingen. Op sportief vlak ben ik een petanquespeler bij de club in Wingene.”

Nelly groeide op in Wingene en rondde haar schooljaren af in de naai- en huishoudschool. “Toen ik 16 jaar was, ging ik uit werken bij de zussen Debrabandere, die De Miezen werden genoemd”, weet Nelly. “Ik stikte er lakens en er werkten daar meer dan 90 meisjes, dat was in de jaren 60. Tussen het werken door leerde ik ook Maurits kennen tijdens het kermisweekend in Ruiselede. Na een relatie van zes jaar trouwden wij. We vonden onze thuis op De Spletlinde in Egem. Ons huwelijk werd ingezegend met drie kinderen en ik werd huisvrouw. Naast de dagelijkse huishoudelijke taken, bracht ik varkens groot in loonkweek. Toen de varkenspest uitbrak en ook mijn dieren het bedrijf moesten verlaten stopte ik die landbouwactiviteit. Ik werkte daarna bij het pannenkoekenbedrijf Lipcas en zorgde voor mijn moeder.” Nelly is nu op rust maar het stilzitten hoort niet bij haar karakter. “Bij wzc Amphora ben ik vrijwilligster en bij de pastorale eenheid Sint-Augustinus ben ik medewerker. Bij Samana stond ik jaren lang paraat om mensen met chronische ziekte of zorgnood te begeleiden. Ik speel ook met de vinken en momenteel volg ik een cursus tot gemachtigd opzichter. Naast dit alles maak ik nog tijd om leuke dingen te doen met mijn zes kleinkinderen.” (NS)