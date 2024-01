Maurice en Rosette vieren diamanten huwelijksverjaardag in Oostende

Op 11 januari 1964 luidden de bruiloftsklokken voor Maurice Jonckheere (80) en Rosette Haegheman (78).

Op zaterdag 13 januari vierde de familie van het koppel feest, want twee dagen eerder waren ze maar liefst 60 jaar getrouwd. Het feest ging door in Gate 5 in de Steensedijk. Iets meer dan 60 jaar geleden leerden ze elkaar kennen en dat resulteerde uiteindelijk in een huwelijk en de liefde voor hun drie kinderen. Die zorgden ondertussen voor vijf kleinkinderen en ook al vier achterkleinkinderen.

Maurice werkte tijdens zijn loopbaan als vrachtwagenchauffeur, terwijl Rosette thuis bleef om voor hun kinderen te zorgen. Vandaag genieten ze van hun pensioen. Ze wonen samen in de Molenaarsstraat.