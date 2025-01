Ter gelegenheid van hun zestigste huwelijksverjaardag werden Maurice Vandendriessche en Paula Vanhaesebroeck door het stadsbestuur in de bloemetjes gezet. Ze trouwden in Waregem op 14 januari 1965. Maurice werd geboren in Brugge op 3 december 1941. Paula zag het levenslicht in Kortrijk op 29 september 1943. Ze hebben drie kinderen: Veerle, Marleen (+ 2014) en Marijke, twee kleinkinderen: Glenn en Lena, en vier achterkleinkinderen: Liam, Luke, Gerbaux en Manon. (PPW/foto HDV)