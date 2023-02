Maurice en Hermina uit Menen vieren platina huwelijk: “Over vijf jaar een nieuw jubileum”

Op 6 februari was er ten huize Casteleyn reden om de feestneus op te zetten. Maurice Casteleyn (92) en Hermina Foulon (91) vierden namelijk die dag hun 70-jarige huwelijk.

“Het was onze zoon, Marc, die het hele gebeuren voor ons had georganiseerd. En wij lieten ons gewillig meevoeren”, lacht Maurice. Een kleine 30 man hadden die dag felicitaties in overvloed voor dit mooie jubileum koppel.

Maurice en Hermina zagen allebei het levenslicht in Menen. “We hebben elkaar voor het eerst ontmoet tijdens een bal hier in Menen”, begint Hermina. “Het was in een dancing te ‘Buskes’. Een maat van mij moest daar accordeon spelen en vroeg mij om eens af te komen. En zo leerde ik Hermina kennen”, vervolgt Maurice. Toen het koppel rond hun 23ste trouwden waren ze eigenlijk al vijf jaar samen. “We kennen elkaar al 75 jaar, zeg maar”, lacht Maurice.

Houtbewerker

Het jonge koppel installeerde zich in de Wahistraat Menen en wonen er sinds 1957 nog steeds. “Ik woon hier wel graag hoor, al was het vroeger véél rustiger qua verkeer in de straat. Er zijn hier al een paar voertuigen tegen onze gevel gereden. Maar er is sprake van een éénrichtingsverkeer, dus dat belooft”, lacht Hermina.

Bijna heel haar loopbaan heeft Hermina in Frankrijk gedaan en Maurice was quasi heel zijn leven houtbewerker. “Ik heb jarenlang kerkstoelen gemaakt hier in een houtbewerkerzaak in Menen. Daarna dacht ik dat het een goed idee was om mijn vrouw te volgen in de tewerkstelling in Frankrijk. Maar na een paar jaren keerde ik terug naar mijn eerste liefde, namelijk houtbewerking. Ik heb dan tot aan mijn pensioen gewerkt in een houtfabriek hier in de Koekuit Menen”, vertelt Maurice. De hobby’s van Maurice zijn ook altijd doorspekt geweest in relatie met hout. “Ik maakte graag kindermeubelen en ander houten meubilair op kleine schaal die ik dan cadeau deed aan mijn kinderen en kleinkinderen”, aldus Maurice. “Mijn hobby was bijvoorbeeld wandelen. Mijn man en ik hebben altijd graag gereisd om er ginder dan mooie wandelingen te maken. We hebben héél veel in het Zwarte Woud gewandeld toen”, mijmert Hermina.

Drie kinderen

Het koppel zorgde ook voor drie mooie kinderen, Marc (60), Nadine (65) en Linda (68). “We zijn er heel trots op. We komen allemaal heel goed overeen en op grote feestdagen komt de gans familie gezellig samen, alsook onze vele kleinkinderen”, weet Hermina. Het geheim van hun lange huwelijk hangen ze vandaag wel nog niet aan onze neus. “Weet je wat, kom binnen vijf jaar nog maar eens terug, dan vieren we gegarandeerd terug een mooi jubileum”, lacht Maurice. (Nicolas Verhaeghe)