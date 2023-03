Maurice en Emma zijn 65 jaar getrouwd

De 89-jarige Maurice Naessens en de 87-jarige Emma Vandenbroecke vierden hun briljanten huwelijksjubileum in het gemeentehuis in Olsene. Ze werden beiden geboren in Zulte en leerden elkaar kennen tijdens een vogelvangst voor hun hobby. Op 14 februari 1958 stapten ze in het huwelijksbootje in Zulte en wonen er nu in de Vinkstraat. Ze hebben 2 kinderen en 2 kleinkinderen. Maurice was eerst actief in het maken van bekistingen, dan werkte hij in een bedrijf waar ze bierbakken maken en beëindigde zijn beroepsloopbaan bij Molens Vandamme. Emma deed het huishouden bij een gezin. Maurice houdt zich nu vooral bezig met timmerwerk en klusjes terwijl Emma uilen verzameld. Ze heeft er ondertussen 5.000. (MV/foto MV)