Marylène en Fernand uit Blankenberge delen al 65 jaar lief en leed

Marylène De Groote (82) en Fernand Tierenteyn (84) hebben zondag in restaurant Uilenspiegel hun briljanten bruiloft gevierd: al 65 jaar delen ze lief en leed.

Fernand werd op 30 augustus 1939 geboren in Sint-Kruis, Marylène zag op 2 augustus 1941 het levenslicht in Oostkamp. “Fernand is later ook in Oostkamp komen wonen, en zo hebben we elkaar ontmoet. In 1958 zijn we getrouwd”, vertelt Marylène.

Ook aan kinderen zijn Fernand en Marylène vroeg begonnen. In 1959 werd hun eerste zoon Danny geboren, in 1961 kwam Frank erbij en nog eens twee jaar later volgde nog een derde zoon: Geert. Ondertussen zijn er ook al vijf klein- en drie achterkleinkinderen. Fernand heeft zijn hele loopbaan als chauffeur gewerkt bij Metalunion, Marylène zat in de horeca.

Genieten

Het echtpaar woont al sinds 1973 in Blankenberge, waar Marylène destijds nog een eigen zaak gehad heeft. Tegenwoordig genieten ze er vooral van hun ‘oude dag’. “Vroeger hebben we veel gewandeld maar Fernand is niet meer zo goed te been. Wel doen we nog geregeld een terrasje in de zomer en we leggen ook allebei graag een kaartje”, besluit Marylène.

