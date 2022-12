Martine en Luc zijn gouden koppel

Luc Deseyn en Martine Lefebvre werden voor hun gouden huwelijksjubileum ontvangen op het stadhuis door schepen Stephanie Demeyer.

Martine (74) was lerares in Avelgem en had meerdere functies in het Buitengewoon Onderwijs. Luc Deseyn (76) werkte als technieker bij Soubry en was onder meer ondervoorzitter van Leiedal. Het gouden koppel trouwde op 17 november 1972. Het gezin breidde uit met zonen Brecht en Roel en dochter Ruth en met negen kleinkinderen.