Marleen en Prudent zijn een gouden paar

Op 13 april waren Prudent Derycke en Marleen Verherve 50 jaar gehuwd. Dit gouden huwelijksjubileum werd onlangs gevierd in aanwezigheid van schepenen Deprez en Degezelle.

Prudent werd in Waregem geboren op 4 november 1952. Hij was wever van beroep. Hij was jarenlang actief bij Blauwvoet Otegem en ook in wielermiddens is hij geen onbekende. Marleen zag in Zwevegem het levenslicht op 27 juni 1953. Zij was huisvrouw. Ze hebben twee kinderen, Sophie en Jochen en Louis, Marie en Camille zijn de drie kleinkinderen. Het jubilerende echtpaar woont in Klein Ronse in Otegem. (GJZ/foto GJZ)