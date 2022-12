Mariette en Guido een gouden paar

Naar aanleiding van hun 50ste huwelijksverjaardag werden Guido Vervaeke (71) en Mariette Vantomme (69) gehuldigd door het stadsbestuur.

Het gouden paar woont in de Molenmeersenstraat en heeft een zoon David. Guido werkte tien jaar in de zetelfabriek Dereuck in de Geluwestraat. Daarna ging hij aan de slag bij de firma Monument in Ingelmunster en deed er 12 jaar restauratiewerken. Onder meer aan de Sint-Medarduskerk. Guido werd nadien grensarbeider bij Cousin in Wervicq-Sud. In de afdeling Technic Fibre werkte hij 22 jaar in de nachtploeg. Op zijn 60ste ging hij met pensioen. Mariette werkte eerst vijf jaar in de winkel Texcour in Kortrijk en werd dan vijf jaar stikster in de zetelfabiek Dereuck. Nadien werkte ze tien jaar in de wasserijen Madeleine (Magdalenastraat) en Sint-Jozef (Kruisekestraat).

Daarna bleef Mariette thuis om voor David te zorgen. Guido, Mariette en David zetten zich jarenlang in voor de vzw Two Raiders Run die jaarlijks een rondrit voor mensen met een beperking organiseerde. Guido speelde minivoetbal en met JS Wervik liefhebbersvoetbal. Hij reed lang geleden mee met de wielertoeristenclub van het toenmalig café De Vijfwegen, op de hoek van de Ommegang- en Vredestraat. Sedert 1989 is Guido duivenliefhebber en niet zonder succes. Vorig jaar won hij Bourges nationaal waaraan 60.000 duiven deelnamen.

Mariette was bestuurslid van KAV en Kind en Gezin. Haar hobby’s zijn naaien, wandelen en fietsen. Tot zes jaar geleden was Mariette actief bij atletiekclub Athleoo. Nu doet ze vrijwilligerswerk in het Minnehuis (Kruisekestraat) van de vzw Vondels en bij Kind en Gezin. De jubilarissen gaan jaarlijks met vrienden een week naar Barvaux in de Ardennen en vertoeven regelmatig aan zee. (EDB/foto MPM)