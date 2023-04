Mariette en Eric uit Markegem vieren gouden huwelijksverjaardag

Eric Vandemoortele (75) en Mariette Locquet (73) stapten 50 jaar geleden in het huwelijksbootje. Hun gouden jubileum lieten ze niet zomaar voorbijgaan.

Ze kregen een ontvangst in het gemeentehuis en vierden met hun familie. “Mijn vader is afkomstig van Gullegem en mijn mama van Markegem”, vertelt dochter Charlotte.

“Ze leerden elkaar kennen in café De Haan in Dentergem. Na hun huwelijk trokken ze naar de ouderlijke hoeve van mijn mama Mariette langs de Kouterweg in Markegem. Ze runden er samen een gemengd landbouwbedrijf en tot op vandaag de dag zijn ze nog altijd actief op hun boerderij. Mijn vader heeft een grote passie voor oldtimers en mijn mama is lid bij Ferm en is verzot op paarden.” Het koppel kreeg twee kinderen: Charlotte die gehuwd is met Stefan De Smul en Catherine die gehuwd is met Toon Petermans. Eric en Mariette zijn grootouders van vier kleinkinderen: Julie, Thibault, Jutta en Mirte.

(NS/gf)