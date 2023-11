Marienne en Roger blazen 50 huwelijkskaarsjes uit

Roger Payne (69) en Marienne Van Bellingen (68), allebei afkomstig uit Aalst, leerden elkaar kennen in de kousenfabriek Du Parc in Aalst en stapten 50 jaar geleden in het huwelijksbootje in deelgemeente Nieuwerkerken, waar ze ook gingen wonen. Roger startte zijn carrière als arbeider, maar werd later bediende bij KBC. Marienne verdiende de kost als stikster. Het koppel kreeg twee zonen: Jurgen en Andy, die op hun beurt voor drie kleindochters zorgden. In de loop der jaren verhuisde het gezin een aantal keren. In 2014 ging Roger met pensioen, Marienne in 2015. Intussen genieten ze van hun nieuwe thuis in De Panne. Roger is niet onbekend als muzikant-zanger Roy Payne en houdt van volley- en basketbal, de favoriete sport van zijn kleindochters. Marienne houdt van muziek en kruiswoordraadsels oplossen. (MVO)