Marie-Rose en Ronny vieren gouden jubileum

Ter gelegenheid van hun vijftigste huwelijksverjaardag werden Ronny D’hoop en Marie-Rose door het stadsbestuur in de bloemetjes gezet.

Ze trouwden in Desselgem op 29 juni 1973. Ronny werd geboren in Kortrijk op 14 april 1952. Hij was kistenmaker bij houtzagerij Naessens in Desselgem en magazijnier bij spiegelfabriek Deknudt. Hij ontving het ereteken van de arbeid. Hij was actief in het voetbal bij White Star Desselgem, ’t Hoekske, Deknudt en Bavik. In de duivensport haalde hij op provinciaal niveau de eerste plaats op een vlucht vanuit Poitiers. Marie-Rose zag het levenslicht in Waregem op 14 september 1954. Ze werkte als stopster bij Bonfort Tapijten, Henri Decker en Tapitex, als strijkster bij Krilo en als huishoudhulp bij de familie Goemaere. Ze vergezelde Ronny veel naar de voetbalwedstrijden en ging met haar moeder graag op de koffie in Cappuccino. Op vandaag genieten ze nog samen van een actief leven. Ze zijn graag geziene gasten achter de schermen van KWS Desselgem en genieten van het voetbal van de kinderen en kleinkinderen. Ze koesteren mooie herinneringen aan de vele reizen naar onder andere Mallorca, Turkije en Spanje. Ronny en Cindy hebben drie kinderen: Cindy, Steven en Stijn en zeven kleinkinderen: Lewis, Milan, Elina, Emely, Elize, Massimo en Livio. (PPW/foto MV)