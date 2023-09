Vorige zondag werd in aanwezigheid van burgemeester Doutreluingne en schepen Vromant het gouden huwelijksjubileum gevierd van Robert Buyse en Marie-Paul Esquenet.

Ze trouwden op 21 september 1973. Robert werd in Bavikhove geboren op 28 december 1947. Hij was chauffeur van beroep. Marie-Paul werd in Sint-Denijs geboren op 28 april 1947. Zij was huisvrouw. Ze hebben twee zonen: Nico en Bart. Het jubilerende echtpaar woont in de Vinkestraat in Sint-Denijs.