Marie-Louise en Pierre vieren briljanten huwelijksjubileum

Pierre Van Dijck (87) en Marie-Louise De Ridder (85) hebben hebben hun briljanten huwelijksverjaardag gevierd. 65 jaar geleden vierden ze feest in het volkscafé van de ouders van de bruid.

Pierre en Marie-Louise zijn allebei afkomstig uit Hoboken waar ze op 30 augustus 1958 in de echt werden verbonden. Marie-Louise bracht haar jeugd door in een gezin met twee kinderen terwijl Pierre uit een gezin met drie kinderen stamt. De ouders van Marie-Louise baatten vroeger een volkscafé met de toepasselijke naam De vroege morgen in Hoboken uit. Het was trouwens in datzelfde café dat de jubilarissen vijfenzestig jaar geleden hun huwelijksfeest vierden.

Scheepswerven

De vader van Pierre werkte destijds als fijnschilder op de scheepswerven van Cockerill Yards in Hoboken. Op dezelfde scheepswerven heeft Pierre gedurende zes jaar gewerkt, daarna ging hij aan de slag bij Boelwerf. Later trok hij naar het metaalbedrijf Umicore in Hoboken waar hij 33 jaar zou blijven werken. Marie-Louise werkte in de horecasector en in het warenhuis Colruyt.

30 jaar inwoner

In hun vrije tijd trokken Marie-Louise en Pierre destijds vaak naar de Belgische kust en zo leerden ze Nieuwpoort kennen. Ze besloten om in 1977 een eerste studio in Nieuwpoort-Bad aan te kopen. In 1993, 30 jaar geleden, ruilden ze Hoboken voor Nieuwpoort-Bad.

Marie-Louise en Pierre hebben in de loop der jaren niet enkel Nieuwpoort zien veranderen, ze hebben ook heel wat mensen uit Nieuwpoort-Stad leren kennen. Vroeger trokken ze immers regelmatig naar de herberg De Mooie Molen bij Sonja in de Kaaistraat. Een ander vast adres was café de Sportwereld want Pierre was lid van wielerclub de Koninklijke Vrolijke Wielrijdersclub Nieuwpoort. Nu doen ze het wat rustiger aan in hun ruim appartement in residentie Ysera in de Franslaan. Marie-Louise gaat wel nog turnen in de turnclub in Oostduinkerke. Ze is trouwens al meer dan 20 jaar lid van deze club.

Achterkleinkinderen

Het briljanten paar heeft twee zonen (Marc en Jan) en twee schoondochters (Caroline en Sonja) die samen voor vier kleinkinderen – Anke, Gaya, Jens en Jelle – zorgden. Ze zijn ook bijzonder fier op hun twee achterkleinkinderen Karel en Lars. (PG)