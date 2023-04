Marie Jose en Jules vieren platina jubileum

Ter gelegenheid van hun zeventigste huwelijksverjaardag werden Jules Delsoir en Marie Jose Deweer door het stadsbestuur in de bloemetjes gezet.

Ze trouwden in Anzegem op 11 april 1953. Jules werd geboren in Wortegem op 10 december 1930. Hij werkte als wever en monteerder bij Vangheluwe en Van Neder. Marie Jose zag het levenslicht in Anzegem op 4 mei 1926. Ze was huismoeder en home manager. Ze hebben drie kinderen: Nicole, Jan en Katrien, zeven kleinkinderen en 13 achterkleinderen. (PPW)