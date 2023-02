Op 10 februari werd in woonzorgcampus Jacky Maes de diamanten bruiloft gevierd van Etienne Vandaele en Marie Hallemeesch. Het koppel trad in het huwelijk op 9 februari 1963. Etienne woont in de Benedictijnenstraat, Marie verblijft in het WZC Jacky Maes. (MM/foto MM)