Marianne en Roger uit Waregem vieren gouden jubileum

Ter gelegenheid van hun vijftigste huwelijksverjaardag werden Roger Declerck en Marianne Himpe door het stadsbestuur in de bloemetjes gezet.

Ze trouwden in Waregem op 8 december 1972. Roger werd geboren in Waregem op 18 mei 1952. Hij werkte bij Van Brackel in Vichte en Kerkhove in Beveren-Leie. Hij houdt van voetbal, loopwedstrijden en de vinkensport. Marianne werd geboren in Waregem op 25 maart 1956.

Ze werkte bij Opsomer in Nieuwenhove en Van Neder in Waregem. Roger en Marianne waren 25 jaar verantwoordelijk voor de kantine van KSV Waregem, later Zulte-Waregem. Ze maken nog samen fietstochten van 50 km en meer en zijn supporters van de sportende kleinkinderen. Roger en Marianne hebben drie kinderen: Katie, Nico en Kim. De kleinkinderen heten Maxim, Yorick en Xander.

(PPW/foto HDV)