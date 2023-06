Maria Vandamme en Michel Debaes vieren hun platina huwelijksjubileum: “We hebben een gelukkig leven”

Maria Vandamme (° Poelkapelle in 1931) en Michel Debaes (° Westrozebeke in 1927) zijn liefst 70 jaar getrouwd en vierden in het wzc De Waterdam hun platina feest.

Maria en Michel leerden elkaar kennen in café De Gouden Blomme in de Statiestraat in Poelkapelle, waar Michel met een jeugdvriend regelmatig over de vloer kwam. “Al tijdens mijn eerste cafébezoek kon ik met de sympathieke dochter en haar vader een kaartje leggen. We dronken een pint, één werden er twee en zo geraakten we bevriend en nadien verloofd’, vertelt Michel. Ze trouwden op 10 juni 1953 in Poelkapelle. 70 jaar later was het feest in het woonzorgcentrum De Waterdam, waar Maria en Michel samen met de medebewoners, het personeel en de voorzitter van Motena Bart Wenes hun platina huwelijksjubileum vierden. Op zondag 11 juni was er voor de familie en vrienden een receptie en feestmaal in dienstencentrum Schiervelde, op de wijk waar ze zo actief waren.

Michel de facteur

Aan het VTI in Roeselare volgde Michel in het weekend een opleiding tot schilder en hij was tijdens de oorlog aan de slag bij huisschilder A. Leroy in Staden. Na de bevrijding, tot aan zijn pensioen in 1987, was hij postbode. Hij was dan ook gekend als ‘Michel de facteur’. Maria was tot aan haar huwelijk dienstmeid bij huisdokter Dehaene in Poelkapelle. Eens getrouwd was ze een toegewijde en zorgzame moeder voor haar groot gezin met 9 kinderen: Marc, Andrea, Paultje (+), Johan, Christine, Paul, Bart, Peter en Anneke. Er zijn ondertussen 15 kleinkinderen en 8 achterkleinkinderen en een negende op komst.

Topvrijwilligers

Maria en Michel waren de trekkers op de wijk Schiervelde met zaal Ter Walle als vaste pleisterplaats. “Ik heb honderden liters koffie gemaakt”, aldus Maria, die nu nog met veel plezier terug denkt aan die mooie tijd. Michel verzorgde ook de Schierveldekapel. Beiden waren altijd de eerste en de laatste wanneer er iets te doen was op de wijk. Niets was hen te veel om de wijkbewoners en vele anderen aangename uren te bezorgen.

Aan hun voordeur in de Lindenkouter hing een erg toepasselijk bordje ‘Soms thuis’. In oktober 2019 verhuisde het koppel naar het wzc De Waterdam, waar ze deelnemen aan de vele activiteiten en er ook graag een kaartje leggen, breien en tv kijken. Michel leest elke dag de krant en geniet van een niet-gekoelde Rodenbach in de bistro.

“We hebben een gelukkig leven gehad, we zijn blij met ons groot gezin, samen hebben we veel vrijwilligerswerk gedaan en nu zijn we content met wat we nog hebben”, bevestigen Maria en Michel. Proficiat! (AD)