Maria en Roland zijn 60 jaar getrouwd

Roland Aper (83) en Maria Gryspeerdt (80) uit de Vandepoelelaan zijn dit jaar 60 jaar getrouwd. Ze trouwden op 24 oktober 1963. Voor hun diamanten jubileum werden ze ontvangen door het gemeentebestuur in LDC De Ploeg. Ze hebben één zoon, Stefaan die getrouwd is met Martine Cauwelier, en twee kleinzonen, Jordy en Jochen. Roland was vrachtwagenchauffeur. Tot aan zijn 25ste was hij beroepsrenner. Maria was huisvrouw. Het koppel fietst veel samen, op maandag rijden ze mee met de Derde Vitesse van Okra. Roland rijdt nu en dan nog eens met zijn koersfiets. Roland is afkomstig van Rumbeke, Maria is van Ardooie. Sinds 1966 wonen ze in Lichtervelde. (JW/foto Kurt)