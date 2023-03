Maria en Klaus zijn een gouden koppel

Op zaterdag 25 februari vierden Klaus Maenhaut (76) en Maria Hartmann (81) hun gouden huwelijksjubileum. Maria groeide op in Antwerpen en is de oudste van zeven kinderen. Haar ouders hadden er een likeur- en wijnwinkel. Maria werkte in een juwelierszaak en in een handelszaak voor herenkledij. Ze was ook 7 jaar aan de slag in de kledingwinkel Cricket & co in Nieuwpoort-Bad. Klaus groeide op in een pleeggezin in Berchem. Hij werkte 27 jaar als operator bij Deguma, een bedrijf in de petrochemische sector. Maria en Klaus leerden elkaar kennen in de jeugdbeweging KAJ in Antwerpen. Op een koude en zonnige 23 februari 1973 besloten ze de grote stap te wagen en gaven ze elkaar hun jawoord. Maria en Klaus hebben altijd in Antwerpen gewoond. Ze brachten in Nieuwpoort veel vakanties door en ze kennen de stad dan ook op hun duimpje. In 2008 besloten ze naar de kust te verhuizen. Klaus speelde graag tennis in club Issera. Maria stond daar 7 jaar als vrijwilligster achter de bar. In deze bloeiende sportclub hebben ze veel mensen leren kennen. Na een ongeval kan Klaus jammer genoeg niet langer tennissen. De jubilarissen bewaren mooie herinneringen aan hun vele reizen naar zonnige vakantiebestemmingen. (PG/foto IV)