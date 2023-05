Maria en Herman uit Middelkerke vieren diamanten huwelijksverjaardag

Maria en Herman De Rave-Maes vierden, samen met een delegatie van het college van burgemeester en schepenen, op zaterdag 20 mei hun diamanten bruiloft. Het koppel uit Middelkerke dat in de Joseph Casselaan woont, deelt al 60 jaar een rijk leven met elkaar.

Op 21 mei 1963 huwden Maria en Herman in Sint-Amandsberg. Herman werd er geboren in 1941. Melanie is afkomstig uit Oostende en werd ook in 1941 geboren. Herman was tijdens zijn actieve loopbaan bediende bij de bank ASLK. In 1998 ging hij op welverdiend pensioen. Maria was naast huisvrouw ook verkoopster. Het echtpaar kreeg drie kinderen. Ondertussen hebben Maria en Herman drie kleinkinderen.

Hermans favoriete hobby was beeldjes maken. Maria vond je dan weer vaak terug op het volleybalveld. Nu houden Maria en Herman zich vooral bezig met wandelen en tv-kijken. Maar ze ontvangen heel graag hun kinderen en verdiepen zich ook wel in de computer. Op de foto Maria De Rave, Herman Maes, burgemeester Jean-Marie Dedecker en schepenen Natacha Lejaeghere, Dirk De Poorter, Dirk Gillaert en Henk Dierendonck.

(PG)