Maria en Gilbert ui Gullegem zijn 50 jaar getrouwd

Gilbert Maes (76) kwam als jongeman vanuit Sint-Eloois-Winkel werken op de boerderij van de familie van Maria Maes (74) in Gullegem. “

En hoe gaat dat”, zegt Gilbert. “Van het een kwam het ander.” Dat ander was na enige tijd een huwelijk dat plaatsvond op 13 januari 1973. Gilbert bleef op de boerderij in de Pijplap waar hij en Maria zich vooral toelegden op de kweek van melkkoeien. De buurt kent ze ook van de thuisverkoop van aardappelen en zuivelproducten. “We wonen ondertussen niet meer op het hof”, vervolgt Gilbert. “Nu wonen we in Ter Elst. Ik gebruik nog een beetje het land om er wat te boeren, maar dan meer als hobby. En tweemaal per week vind je mij aan de kaarttafel, in Olympia en in het Gulleheem.” Het koppel heeft twee kinderen, Benny (50) en Danny (49). De trots van Maria zijn de kleinkinderen Gerben, Brik, Thorben, Ena en Phebe. Het koppel neemt samen deel aan de activiteiten van Neos. (SL/foto SL)