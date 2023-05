Maria en Frans vieren diamanten jubileum

Ter gelegenheid van hun zestigste huwelijksverjaardag werden Frans Lefebvre en Maria Demeulemeester door het stadsbestuur in de bloemetjes gezet.

Ze trouwden in Beveren-Leie op 19 april 1963. Frans werd geboren in Desselgem op 1 september 1938. Hij werkte bij Delodder, Deknudt en Bekaert. Hij was bestuurslid bij ACV, voorzitter bij Ziekenzorg en verantwoordelijke bij Ziekenzorg en Samana voor de vakanties. Hij stond mee aan de wieg van handbal Desselgem. Maria zag het levenslicht in Beveren-Leie op 15 februari 1940. Ze werkte bij Pieters. Ze zette zich in voor bak- en kooklessen en vakanties bij Ziekenzorg. Ze zijn beiden nog actief in De Coorenblomme en koesteren mooie herinneringen aan de vele vakanties in Nieuwpoort, Lourdes e Ulta-Montes. Frans en Maria hebben twee kinderen: Ward en Lieve en drie kleinkinderen: Wim, Wouter en Jeroen. De achterkleinkinderen heten Nina, Noor, Lewis, Tobi en Livea. (PPW/foto HDV)