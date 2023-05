Maria en Daniel zijn een gouden paar

Maria Schaut (72) en Daniel Volckaert (74) vierden hun gouden bruiloft. Daniel werd geboren op de ouderlijke hoeven in Merkem, Maria kwam ter wereld in Ieper. De twee leerden elkaar kennen in Het Münchenhof in Langemark en na een jaar verkering trouwden ze op 3 mei 1973 in het gemeentehuis van Merkem en op 5 mei in de Sint-Bavokerk van Merkem. Na hun huwelijk trokken ze in op de ouderlijke boerderij van Maria op het Noordende. Daar werkten ze tot 2016 en runden er een gemengd bedrijf van akkerbouw en veeteelt. Toen ze met pensioen gingen verhuisden ze naar de Pletstraat. Het gezin werd uitgebreid met twee kinderen: Pedro en Pedra, die getrouwd is met Chris Devos. Kyano is de kleinzoon. Daniel is lid van Okra en van de Landelijke Gilde. Ook Maria is en lid van verschillende verenigingen. Zo is ze bestuurslid van Okra en Ferm en zetelt ze in de seniorenadviesraad en ook in de adviesraad van Gecoro. Verder genieten ze van ieder moment en zijn ze blij dat ze altijd op de kinderen kunnen rekenen, wat ook wederzijds is. Op de foto zien we de jubilarissen met hun familie en de gemeentelijke overheid. (ACK/foto ACK)