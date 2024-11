Ter gelegenheid van hun vijftigste huwelijksverjaardag werden Albert Vancoillie en Maria Wulleman door het stadsbestuur in de bloemetjes gezet. Ze trouwden in Sint-Eloois-Vijve op 22 november 1974. Albert werd geboren in Oostrozebeke op 3 april 1949, Maria zag het levenslicht in Diksmuide op 26 november 1954. Ze hebben twee kinderen: Ellen en Jonathan en vier kleinkinderen: Warre, Jurre, Nand en Jakob. (PPW/foto HDV)