Maria (72) en Rony (73) ontmoetten elkaar in De Engel

Rony Declercq (73) en Maria Sobry (72) vierden hun gouden huwelijksjubileum.

Rony werkte als houtbewerker 20 jaar bij ramen en deuren Lesage in Westrozebeke. Nadien ging hij één jaar in Zulte aan de slag. Hij zette zijn loopbaan daarna verder bij trappenmaker Buysse in Poelkapelle en bij trappenmaker Frans Demuynck in Moorslede. Maria Sobry werkte als kinderverzorgster in Klerken en bij Dominiek Savio in Gits. Ze eindigde haar loopbaan in wzc Onze Lieve Vrouw Ter Westroze in Westrozebeke. Het koppel ontmoette elkaar tijdens een jeugdbal in zaal De Engel in Westrozebeke. Ze huwden op 23 februari 1975. De dag nadien volgde het kerkelijk huwelijk. Rony en Maria hebben twee kinderen en drie kleinkinderen.